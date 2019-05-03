مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن صافي الأرباح للربع الأول من العام 2019 و التي بلغت 17.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 16.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو 4.3 في المئة.

كما حقق البنك نمواً في إجمالي الأرباح التشغيلية والتي بلغت 30.9 مليون دينار بنسبة نمو 6 في المئة مقارنة مع الإيرادات التشغيلية البالغة 29.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى 421.8 مليون دينار كما في 31 مارس 2019 مرتفعة عن مستواها البالغ 402.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق (بعد تعديل توزيعات الأرباح البالغة 21.9 مليون دينار عن عام 2017). و شهدت صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 21.7 مليون دينار كما في 31 مارس 2019 مقارنة بـ 20.6 مليون دينار فى نفس الفترة من العام السابق.

وبالإضافة إلى ما سبق من إنجازات، حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 15.3 في المئة كما في 31 مارس 2019 (مقارنة بـ 16.9 في المئة فى نفس الفترة من العام السابق) وهو يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية. ما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.

كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 16.2 في المئة، 1.8 في المئة على التوالي فى 31 مارس 2019 والذي يعتبر من أعلى المعدلات في السوق وأدى إلى ارتفاع العائد على السهم من 9.5 فلوس للسهم فى نفس الفترة من العام السابق إلى 9.9 فلوس للسهم في الفترة الحالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د. أنور المضف أن هذه المؤشرات المالية تمثل بداية جيدة لاداء العام الحالي، ومازلنا نكثف جهودنا ونواصل عملنا لتحقيق المزيد من طموحاتنا بما يتماشى مع مكانتنا الرائدة والتى اكتسبناها من خلال سنوات نجاحنا فى تقديم تجربة مصرفية لا تضاهي على مدار عقود عديدة كأقدم بنك عمل فى الكويت منذ افتتاحه عام 1942، حيث استطاع أن يحافظ على ثقة وولاء عملائه على مدار السنوات.

واعتبر المضف ان احتفاظ البنك الأهلي المتحد بالتقييمات والتصنيفات الايجابية من وكالات التقييم العالمية بالاضافة إلى حصده للعديد من الجوائز المرموقة من جهات عالمية متخصصة فى متابعة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، يعد مؤشرا قويا على نجاح استراتيجية عمل البنك وسلامة أدائه. وأشار المضف إلى دور برنامج التنمية المجتمعية المستدامة للمتحد الحافل بالعديد من الأنشطة التى تشمل مجالات مختلفة فى تعميق التأثير الإيجابي للبنك الأهلي المتحد فى المجتمع. وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك د. المضف عن شكره وتقدير لمساهمي البنك وعملائه على ما قدموه من دعم وما أبدوه من ثقة تجاه البنك، كما تقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية، وثمن المضف جهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات. وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد طارق محمود: نسعى بكل طاقتنا إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال العام 2019، مبيناً إن البنك يعتزم مضاعفة جهوده لتبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي والتحوّل الرقمي ليستمر في ريادته في مجال التطوير والابتكار المصرفي وذلك من خلال العديد من الخطوات الهامة التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.

