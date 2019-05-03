مال وأعمال

وسط أجواء عامرة بالبهجة والألفة، نظمت إدارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني «قريش» السنوي المخصص للعاملين في البنك والذي تحرص على إقامته في مثل هذا الوقت استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقد اجتمع الموظفون بكل فئاتهم ومن مختلف الإدارات على مائدة واحدة عامرة بكرم الضيافة الرمضانية بقاعة البدع في فندق فور سيزنز- الكويت وسط أجواء حفلت بالعديد من النشاطات والفقرات الترفيهية المتنوعة وبحضور الإدارة التنفيذية للبنك ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني سليمان المرزوق إلى جانب قيادات ومسؤولين من مختلف الإدارات. كما تخلل الأمسية مجموعة من المسابقات المشوقة والمنافسات المسلية بين الموظفين كما جرى توزيع الجوائز القيمة على جميع المشاركين إلى جانب سحب على سيارة ألتيما-نيسان 2019.

