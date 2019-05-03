مال وأعمال

أجرى بنك الكويت الوطني مجموعة من السحوبات لحملات قد أطلقها أخيراً وهي حملة UEFA Champions League 2019، وحملة «وطّن» للسحب الربع سنوي الأول، إضافة إلى سحب الجوهرة الشهري، حيث تم إجراء تلك السحوبات من خلال فعالية مميزة نظمها البنك في مجمع 360 والتي شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل الحضور. وقد تم إجراء السحوبات الثلاثة على الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت 88.8 FM، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن بنك الكويت الوطني.

الرابحون في حملة UEFA Champions League:

مشعل صبيح أحمد الأصبحي، أحمد حمزة عباس القطان، فراس جاسم يوسف الرميضين.

الرابحة في سحب الجوهرة الشهري لمبلغ 125 ألف دينار كويتي: شفيقة خضير حبيب.

والرابح في حملة «وطّن» للسحب الربع سنوي الأول: محمد عبدالرزاق شريان الهاجري.

وشهدت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة، والتي لاقت استحسان الحضور من الكبار والصغار وشملت توزيع الجوائز الفورية.

إلى جانب ذلك، عمد عدد من مديري فروع بنك الكويت الوطني إلى عرض المزايا التي توفرها تلك الحملات التي أطلقها البنك خلال العام الحالي، إضافة الى طبيعة السحوبات والمميزات التي يقدمها البنك، في إطار حرصه الدائم على إثراء التجربة المصرفية للعملاء.

وبهذه المناسبة، أعلن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائلاً: «يحرص بنك الكويت الوطني دوماً على إقامة الفعاليات المميزة التي تتماشى مع اهتمامات العملاء وللإعلان بكل شفافية عن الأسماء الفائزة وأيضاً لمشاركة الفائزين فرحتهم».

وأضاف العثمان قائلاً: «لقد أطلقنا هذا العام العديد من الحملات المميزة والتي نالت نجاحاً لافتاً وفي مقدمتها حملة «وطّن» والتي نعلن من خلالها اليوم عن الرابح في السحب الربع سنوي الأول، فيما بانتظار العملاء ثلاثة سحوبات أخرى لهذا العام ضمن الحملة ذاتها، هذا بالإضافة إلى حملة UEFA Champions League والتي قدمت فرصة مميزة لمحبي كرة القدم للاستمتاع بأجواء المباريات العالمية، كما شهدت الفعالية السحب الشهري المنتظر لحساب الجوهرة».

وشدد العثمان على أن الوطني حريص على اطلاق الحملات التي تتماشى مع اهتمامات وتطلعات العملاء، منوهاً أيضاً بحساب الجوهرة والذي يعتبر وسيلة مميزة أمام العملاء للادخار والفوز في الوقت ذاته.

