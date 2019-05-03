آخر النهار

شددت الفنانة المنتجة صمود الكندري على أهمية التجربة الدرامية التلفزيونية الجديدة التي تقوم بانتاجها تحت عنوان «مني وفيني»بأنها احتفاء بالشباب وقضاياهم والصداقة الحقيقية وأثرها في بناء المجتمع والأسرة السليمة . وفي تصريحها الخاص نوهت الفنانة صمود بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإعلام متمثلة بجميع قياداتها وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب لصناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني ومنح فرص حقيقية لجيل من المنتجين الشباب الذين يحرصون على تقديم نتاجات فنية تلبي احتياجات المرحلة وتخاطب جيل الشباب عبر مناقشة قضاياهم وطموحاتهم . وقالت الفنانة صمود : النص الرائع الذي كتبته «الهنوف» والحلول الإخراجية التي يقدمها المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان يمثلان رهانات اساسية لهذة التجربة بالحضور الرائع لاجيال الدراما الكويتية عبر عدد متميز من النجوم . بالإضافة إلى أبطال العمل وهم من نجوم الدراما الخليجية، في مقدمتهم الفنان القدير حسين المنصور والفنان القدير محمد العجيمي، والنجوم الشباب محمود وعبدالله بوشهري ومشاري البلام، إلى جانب سعود بوشهري، والفنانة القديرة باسمة حمادة وأحلام حسن والعديد من النجوم من أجيال الدراما الكويتية. واستطردت الفنانة صمود قائلة : إنها التجربة الثانية بالنسبة لي على صعيد الإنتاج بعد النجاح المتميز الذي حصده مسلسل «عطيتك عيوني» والذي أسهم في تأسيس مرحلة متجددة نعمل على ترسيخها من خلال مسلسل «مني وفيني»وعدد من المشاريع الإنتاجية التي في طور الاعداد والتحضير . والعمل الجديد يحتفي بجيل الشباب والعلاقات الإنسانية الحميمية التي تجمعهم من أخوة وصداقة وجيرة. وفي الختام تقول الفنانة صمود : لا يسعني ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك إلا أن أبارك للكويت وشعبها والأمتين العربية والإسلامية، متمنية أن يعم السلام أرجاء العالم كما أثمن الجهود الجبارة التي قام بها فريق عمل المسلسل الذي سيكون هديتنا للجمهور الحبيب في كل مكان خلال الدورة الرمضانية عبر الفضائية الكويتية .

