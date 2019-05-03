آخر النهار

أعلنت الناشطة عبر مواقع التواصل البلوغر «فلونا» اعتذارها عن ثلاثة مسلسلات رمضانية، عُرضت عليها، خشية أن تكون خطوة البداية غير موفقة، مؤكدة أن كل المحيطين بها أكدوا امتلاكها لموهبة التمثيل.

«فلونا» التي تعمل معلمة في وزارة التربية، اقتحمت عالم التواصل الاجتماعي منذ ثلاث سنوات، واستطاعت استقطاب مئات الآلاف من المتابعين، الذي قاربوا على تجاوز حاجز المليون متابع، أكدت حبها لكل ما له علاقة بالتمثيل والإذاعة والإعلام، لكنها تخشى أن يسرقها هذا العالم البراق من مجال التواصل الاجتماعي الذي يُعد عشقها الأول.

وعن نشاطها خلال شهر رمضان قالت: «قمت بالإعلان عن رغبتي في التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، بحيث ان أي شاب أو شابة يرغب في عمل مشروعه فأنا على استعداد أن أكون الوجه الإعلاني له بمقابل زهيد للغاية، وريع هذا المبلغ سيوجه بالكامل للجان الخيرية، من منطلق حبي للناس وعملًا للخير، وبالفعل تلقيت عروضًا من مشاريع كثيرة، سأعمل على مؤازرتها إعلاميًا خلال الشهر الكريم».

يذكر أن «فلونا» زوجة وأم، وتحظى بمكانة مرموقة على مستوى السلك التربوي، رأت في نفسها القدرة على وضع إطار مميز لها في عالم التواصل الاجتماعي ما دعاها إلى إيجاد مساحة ثرية في الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي جعلها وجهاً شديد التميز بين نظرائها من مشاهير عالم الانترنت.

