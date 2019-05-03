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«أيام قرطاج السينمائية» بسبب الانتخابات في تونس

أعلنت إدارة مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» يوم الثلاثاء، عن تقديم موعد الدورة الثلاثين للمهرجان هذا العام بسبب تزامنها مع المواعيد الانتخابية.

وأفادت إدارة المهرجان بأن الدورة ستقام في موعدها الجديد في الفترة ما بين 26 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر 2019، بعد أن كانت مقررة بداية ما بين يومي الثاني والتاسع من نوفمبر المقبل.

وتجري الانتخابات التشريعية يوم السادس من أكتوبر بينما تجري الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر.

وتفادت بذلك إدارة المهرجان موعد الحملات الانتخابية التي تسبق موعد الانتخابات الرئاسية.

ويفتح باب الترشح للمنتجين والمخرجين من أجل المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة بدءا من يوم غد الأربعاء ويستمر حتى يوم 15 أغسطس.

ويعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية أقدم وأعرق مهرجان سينمائي لدول الجنوب وقد بدأ أولى دوراته في عام 1966 وظل ينظم كل سنتين لكن بدءا من عام 2015 أصبح مهرجانا سنويا.