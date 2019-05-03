آخر النهار

يمثل الكويت في جملة من القطاعات الفنية والثقافية عدد بارز من المبدعين، الذين باتوا بمثابة السفراء لتمثيل الكويت فى تلك المحافل والمهرجانات والملتقيات.

هؤلاء السفراء الذين يحملون الكويت بين ضلوعهم، ويقدمون ابداعاتهم المسرحية السينمائية والغنائية والموسيقية والتشكيلية وغيرها من أطياف الابداع الفني، نحن بأمس الحاجة الى أن نثمن جهودهم.. ونقدر بصماتهم.. وإنجازاتهم.

على هامش.. الهامش، نشير إلى ان عدداً من تلك الوفود.. والفرق.. والعروض بالكاد تحصل على مخصصاتها المادية في يوم سفرها ولربما بعد العودة بأيام.. أو أسابيع.. وهو أمر يشكل حالة من الخلل، بالذات على الصعيد المادي.. مشيرين إلى أن إجراءات السفر الروتينية تأخذ الكثير من الوقت.. والعطلة.. بالذات تلك الأعمال والفرق والمبتعثين لمهمات فنية وثقافية تحمل اسم الكويت.

وحتى لا نفهم بطربقة مغلوطة، نحن لسنا ضد الإجراءات الإدارية والمالية والرقابية، ولكن ضد التعطيل.. والتسويف.. والروتين.. وغيرهما من المنغصات التي تضع العصا في العجلة.

نرصد يومياً العديد من سفراء الفن المسرحي والسينمائي والثقافي، والشكوى واحدة دائماً: تعطيل إجراءاتهم المالية!!

فلماذا يواجه مبدعونا.. وسفراؤنا مثل تلك المنغصات الإدارية.. سؤال نوجهه للذين يعنيهم الأمر هنا أو هناك.

وعلى المحبة نلتقي

