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عرض على مسرح المركز الثقافي الملكي العمل المسرحي الكويتي «ريا وسكينة» يوم امس الاول وذلك ضمن فعاليات مهرجان «ليالي المسرح الحر».وقد حضر عرض مسرحية «ريا وسكينة» التي أعدتها الهيئة العامة للشباب الكويتية - فرقة مسرح الشباب جمهور غفير وعلى رأسهم سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني.

وتحذر المسرحية من ظروف اقتصادية واجتماعية تحيط بالعالم العربي شبيهة بتلك التي شكلت حاضنة للفعل الجرمي للشقيقتين المصريتين القاتلتين «ريا وسكينة» الذي وقع في عام 1920 حيث تركز المسرحية على رسالة مفادها ان الانسان عندما يخسر كرامته فقط لانه لا يملك انتماء يضطر ان يخسر انسانيته ليعيش وهنا تتهيأ الظروف الموضوعية لولادة «ريا وسكينة» من جديد.

وقال مؤلف ومخرج المسرحية احمد العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» بهذا الصدد «ان الظروف المحيطة بنا هي ذات الظروف التي أخرجت ريا وسكينة آنذاك».واوضح «ان المواطن العربي اصبح يعاني محنة اللجوء والغربة في وطنه وبين أبناء جلدته العرب وان الازمات التي تعصف بالاقليم جعلت الوطن العربي طاردا لابنائه وموردا للاجئين الذين فرضت عليهم ظروف العيش انتظار ما يجود به الآخر عليهم والقتل من اجل العيش».

من جانبه، أشاد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في تصريح مقتضب لـ «كونا» بالعمل المسرحي حيث قال ان رموز الفن الكويت جسدوا اليوم نجاحا فنيا كويتيا يعطي انطباعا حقيقا عن مدى تقدم الثقافة في دولة الكويت.

وشارك في العمل المسـرحي علي الحسيني واحمد العوضي وخالد السجاري ومحمد عاشور وسماء العجمي ونوف السلطان وغادة احمد وسعاد الحسيني وموسى كاظم. وتختتم غدا فعاليات مهرجان «ليالي المسرح الحر» التي تشمل ثمانية عروض مسرحية هي بالإضافة الى العرض الكويتي «ريا وسكينة» مسرحية «فلانة» من العراق و«بهية» من مصر و«مثل ما سقطت الشمس« من فلسطين و«نساء بلا ملامح» من الاردن و«وهم» من ايطاليا و«بروسنامي» من جورجيا و«تحيا الحياة» من سويسرا.

