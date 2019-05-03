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تصدر اللبناني «كفر ناحوم» للمخرجة نادين لبكي، والفيلم المصري «يوم الدين» للمخرج المصري أبو بكر شوقي، قوائم ترشيحات جوائز النقاد السينما السنوية في نسختها الثالثة، التي يصدرها مركز السينما العربية، ومن المقرر الإعلان عن الجوائز في حفل يقام على هامش الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي المقرر إقامتها في الفترة ما بين 14 و25 مايو الحالي.

«يوم الدين»، ترشح لثلاث جوائز هي: (أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو)، وترشح «كفر ناحوم» لثلاث جوائز هي؛ (أفضل ممثل «زين الرافعي»، أفضل فيلم وأفضل إخراج)، فيما ترشح فيلم «التقارير حول سارة وسليم» للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان لجائزتي «أفضل سيناريو، أفضل فيلم»، ويليه فيلم المخرجة المغربية مريم بن مبارك «صوفيا» ضمن قائمتي «أفضل سيناريو، وأفضل ممثلة «مها عليمي».

تضم الترشيحات 6 قوائم، وينافس في قائمة أفضل فيلم وثائقي كلاً من (الفيلم السوري عن «الآباء والأبناء»، والفيلم اللبناني «رحلة الصعود إلى المرئي»، والفيلم السوري اللبناني «فوضى أو كاوس».

وتنافس ضمن قائمة أفضل ممثلة كل من (المغربية مها عليمي عن دورها في فيلم «صوفيا»، والمصرية مريهان مجدي عن دورها في فيلم «ورد مسموم»، والجزائرية سارة عن فيلم «الرياح الإلهية - Divine Wind».

أما قائمة أفضل ممثل ضمت كلاً من (التونسي محمد ظريف عن فيلم «ولدي»، والتونسي أحمد الحفيان عن فيلم «فتوى»، الطفل زين الرافعي بطل فيلم «كفر ناحوم». فيما ضمت قائمة أفضل سيناريو كلاً من (مريم بن مبارك عن فيلم «صوفيا»، أبو بكر شوقي عن فيلم «يوم الدين»، رامي عليان عن فيلم « التقارير حول سارة وسليم»).

ضمت قائمة أفضل مخرج كلاً من (أبو بكر شوقي، ونادين لبكي، وهشام العسري عن فيلم «الجاهلية»)، فيما ينافس في قائمة أفضل فيلم كل من (يوم الدين، كفر ناحوم، التقارير حول سارة وسليم).

