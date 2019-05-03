عربيات ودوليات

طهران الوكالات: طالب القائد العام للجيش الإيراني جميع قواته ووحداته بأن تكون في أقصى حالات الجاهزية و»كأنها تعيش ليلة الهجوم».

وقال اللواء عبدالرحيم موسوي في حديث لقادة الوحدات الأساسية والمستقلة للقوة البرية «تهديدات الأعداء اليوم جادة وبالطبع إن هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك بما أن القوة البرية هي محور لكل العمليات، فلابد أن تحافظ على جاهزيتها». وأردف «على جميع القوات (البرية والبحرية والجوية) أن ترفع جاهزية وحداتها وكأنها في ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب».

من جهته دعا قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي الولايات المتحدة الأميركية إلى سحب قواتها من مياه الخليج العربي مجددا تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز .

وفي تصريحات صحافية امس قال خانزادي إن «الوجود الأميركي في مياه الخليج استعراضي بهدف الابتزاز» مضيفا «على الأميركيين التفكير جديا بترك المياه الخليجية ونحن ننصح بذلك».

وتابع «قواتنا المسلحة في مضيق هرمز مستعدة للتعامل مع أي أوضاع مستجدة»، في إشارة إلى التهديدات الأميركية بمنع تصدير إيران لإنتاجها من النفط.

وجاءت هذه التصريحات فيما بدأ امس سريان قرار الإدارة الأميركية إنهاء الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران. وسيؤدي القرار إلى توقف ثماني دول مشمولة بالإعفاءات الأميركية (الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان) عن شراء النفط الإيراني. وطالبت الولايات المتحدة في 22 أبريل الماضي الدول التي تشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو وإلا فستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

وفي هذا السياق حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات لقناة «الجزيرة» من أن بلاده لن تسمح بتحويل مضيق هرمز إلى ممر مائي غير آمن مشددا على أن إيران ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حصول ذلك، بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية.

ويترقب المواطن الإيراني تأثير هذه الإجراءات في وضعه المعيشي، خاصة أن آخر المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن نسبة التضخم قد ترتفع إلى 40%، وإلى انخفاض نسبة النمو .

