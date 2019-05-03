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الرياض كونا: أعلنت السلطات الأمنية السعودية امس أن قوات حرس الحدود انقذت سفينة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي القول إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني بشأن استقبال نداء استغاثة من قبل سفينة «هابينس1». واضاف المتحدث ان قبطان السفينة طلب المساعدة في قطر السفينة لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة مشيرا إلى أن تحليل المعلومات للسفينة «هابينس1» اظهر أنها تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارا 24 من الجنسية الإيرانية واثنين من الجنسية البنغلاديشية.وأشار إلى أن البيانات أوضحت أن «هابينس1» ناقلة تحمل مواد نفطية وكانت تقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة 70 ميلا بحريا. وأضاف انه على الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود والهيئة العامة للموانئ وشركة «أرامكو» السعودية وشركة «بحري» الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها.

وقال المتحدث انه تم كذلك تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث.وأضاف أن المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة. وأكد المتحدث أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة السعودية وانطلاقا من الدور الإنساني للمملكة كعادتها في مثل هذه الحالات.

