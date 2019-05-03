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الخرطوم- أ.ف.ب: تظاهر السودانيون بأعداد كبيرة في الخرطوم امس تلبية للدعوة إلى «موكب مليوني» للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، في ظل خلاف على تركيبة المجلس الحاكم. واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين. ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الجيش «غير جاد» في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.ودعا التحالف إلى «موكب مليوني» مع تفاقم التوتر بين الطرفين. وحذّر المجلس العسكري أنه لن يسمح «بالفوضى» وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيس خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المعتصمون خارج المقر الرئيس لأسابيع حتى بعد عزل الرئيس عمر البشير. وما زاد من حدة الخلاف إعلان المجلس العسكري أنّ ستة من عناصره قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد الاثنين.وفي الاعتصام ردّد المتظاهرون هتاف «سقط ما سقطت ... سنبقى»، فيما دوت أغاني ثورية من مكبرات صوت عملاقة في المكان. فيما استمرت الأجواء الاحتفالية في المكان من طلاء وجوه المشاركين بألوان العلم السوداني او أداء الرقصات الشعبية. واهتم آخرون بتوزيع المياه على المشاركين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم، ومن المتوقع ان يتوافد المزيد من المتظاهرين مع انكسار حدة الشمس.وقال احمد الربيع احد قادة التظاهرات «نتوقع أن تجتذب المسيرة حشودا كبيرة».

