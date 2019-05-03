عربيات ودوليات

رام الله- غزة الوكالات: كشفت وسائل اعلام اسرائيلية امس ان احد المتطرفين اليهود اقام في الاسابيع القليلة الماضية بؤرة استيطانية غير قانونية بالقرب من قرية الخان الاحمر المهددة بالهدم بدعوى انها مقامة في المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل. وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان يوعاز عيدو الذي يدير موقعا سياحيا قريبا من الخان الاحمر شرق القدس يمول بناء مبنى كبير على تل قريب من القرية. واشارت الى ان زيارة للموقع كشفت ان عمال اسرائيليين من مستوطنات قريبة يعملون في بناء مبنى كبير من الخشب والقش وان المستوطن عيدو يزرع الزيتون في كروم قريبة.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ان مجموعة من المستوطنين من المستوطنات المقامة على اراضي القدس تأخذ على عاتقها التضييق على الوجود الفلسطيني في مناطق شرق القدس وتلاحق تلك المجموعة الوجود الفلسطيني بالتعاون مع المنظمة الاستيطانية المعروفة باسم «رجافيم». واضافت ان «الهدف محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة والعمل على استصدار قرارات قضائية وعسكرية لطرد المواطنين الفلسطينيين منها».

من جهة ثانية أعلنت السلطة الفلسطينية امس رفضها أي مقترحات بديلة للنظام القائم بشأن دفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين والذي يثير أزمة مع إسرائيل وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة في مؤتمر صحافي في رام الله، إن القبول بنظام بديل لهذا الغرض سيمثل «سابقة تكرر لأسباب متعددة مرات ومرات وهو أمر مرفوض فلسطينيا».وذكرت تقارير إسرائيلية أمس أن مقترحات أوروبية عرضت على الجانب الفلسطيني مؤخرا بشأن إيجاد حلول لأزمة دفع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين وفقا لاعتبارات اجتماعية.

على صعيد اخر أعلنت اسرائيل امس أن طيرانها قصف موقعا عسكريا لـ»حماس» في غزة ليل الأربعاء الخميس بعد إطلاق بالونات حملت قنابل حارقة ومتفجرات من القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «عمليتي إطلاق» صواريخ على الأرجح وقعتا بعد الغارة من قطاع غزة على إسرائيل.وقال الجيش ومصدر أمني في غزة إن الغارة الجوية أصابت أهدافا تابعة لكتائب القسام- الجناح العسكري لحركة «حماس في شمال قطاع غزة.يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر مسؤولة في حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي أن وفدين من الحركتين غادرا امس قطاع غزة إلى مصر لبحث تجدد التوتر مع إسرائيل.

