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بغداد الوكالات: كشفت «خلية الصقور» الاستخبارية في العراق امس أن أغلبية الإرهابيين الذين ذكرهم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في تسجيله الأخير قتلوا في غارة جوية نفذتها الخلية في سورية أواخر العام الماضي.

وقالت الخلية إن «أغلبية أسماء الإرهابيين الذين ذكرهم البغدادي في خطابه المسجل، قد قتلوا في ضربة جوية على منطقة السوسة العام الماضي»، في دير الزور شرقي سورية.

وظهر البغدادي في تسجيل مصور قبل أيام وهو جالس على الأرض ويتحدث إلى أعضاء في التنظيم، وظهر بعض المساعدين وهم يستمعون إليه، فيما كانت وجوههم مغطاة.

وأعلنت «خلية الصقور» وهو اسم أطلق على مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، في منتصف ديسمبر 2018 عن مقتل 16 مطلوبا من معاوني البغدادي في ضربة جوية عراقية على مقر خلال اجتماع لهم في السوسة. وذكر قائد الخلية حينها أن من بين القتلى 13 انتحاريا كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية في عدد من مدن العراق، من بنيها بغداد وكربلاء وسامراء وكركوك.

ومن أبرز قادة «داعش» الذين ذكرهم البغدادي وقتلوا في سوريا «وزير حرب داعش مشتاق عناد هـرم المحمدي، الملقب أبو عمر ونائب البغدادي سجاد علي حسين الحسناوي الملقب أبو صفية العراقي، وعبد حمـيد السلماني مسؤول منطقة الصحراء». ومن بين الذين قتلوا في الغارة أيضا «مسؤول غرفة عمليات عمر عبد سلمان الفهداوي، والمسؤول العسكري لولاية الفرات الأوسط شاكر الحرداني، المعروف بشاكر صاروخ، والمسؤول الامني للتنظيم أبو صالح العبيدي، وأبـو حمزة اليمني أمير مـا يسمى الانتحاريين فـي سورية».ويعد ظهور البغدادي قبل أيام الأول له منذ أكثر من 5 سنوات إذ اختفى عن الأنظار تماما مع اشتداد العمليات العسكرية ضد التنظيم في العراق وسوريا.

الى ذلك شرعت قيادة عمليات الأنبار بـ «الحشد الشعبي» العراقي امس بعملية عسكرية واسعة لتفتيش الشريط الحدودي مع سوريا بالتزامن مع عمليات يقوم بها الجيش السوري على الجانب الآخر للحدود.

وذكرت مديرية الإعلام التابعة للحشد أن العملية تستهدف تفتيش مسافة 232 كيلومترا من مدينة القائم إلى منطقة الوليد. ونقلت المديرية عن قائد العمليات قاسم مصلح القول «انطلقت قواتنا بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة الألوية 13 و17 و18 و 19 في الحشد الشعبي ومديريات هندسة الدروع والاتصالات ومكافحة المتفجرات والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي، إضافة لشرطة الحدود».وأضاف مصلح «ستدخل قواتنا من ثلاثة محاور رئيسة للانتشار على الشريط الحدودي ومستعدون لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق إثر عمليات الجيش السوري».