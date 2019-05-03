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واشنطن - أ. ف. ب: أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار أنه لن يدلي بشهادته أمام مجلس النواب بشأن طريقة تعامله مع تقرير روبرت مولر، المحقّق الخاص في تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، في موقف ينذر بمعركة شرسة مع المعارضة الديموقراطية.وقال رئيس لجنة العدل في مجلس النواب النائب الديموقراطي جيري نادلر إنّ الوزير رفض أيضاً تسليم اللجنة نسخة غير منقّحة من تقرير مولر، مهدّداً باستدعائه للمثول أمام اللجنة رغماً عنه إذا لم تفض المفاوضات معه خلال الأيام المقبلة إلى حلّ.

من جهتها قالت متحدثة باسم وزارة العدل إنّ لجنة العدل في مجلس الشيوخ استمعت الأربعاء «على مدى أكثر من خمس ساعات» لوزير العدل حول المسألة نفسها. ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

واعتبرت المتحدّثة باسم وزارة العدل أن النائب جيري نادلر وضع شروطاً «غير مسبوقة وغير ضرورية» للجلسة التي كان مقرّراً أن يشارك فيها بار «طواعية» امس. وأوضحت أنّ من بين هذه الشروط سماحه لمساعدين برلمانيين بالإضافة إلى النواب أعضاء اللجنة باستجواب الوزير. وقالت المتحدثة «ما زال الوزير مستعدّاً للردّ مباشرة على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن التقرير» غير أنّ رئيس لجنة العدل في مجلس النواب سخر من هذه الذريعة وقال للصحافيين إن بار «يحاول ابتزاز اللجنة حتى لاتفعل ما نعتقد أنها أفضل طريقة للحصول على المعلومات التي نحتاج إليها». وأضاف «لايمكننا السماح لإدارة ترامب بأن تملي على الكونغرس طريقة عمله».

على صعيد اخر أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنّ سلطات الحدود تعتزم إخضاع العائلات المهاجرة لاختبارات الحمض النووي لإثبات صلة القرابة بين البالغين والأطفال.وبدأ العمل على إطلاق برنامج تجريبي لـ «اختبار حمض نووي سريع» في نقاط عدة عند الحدود الجنوبية مع المكسيك حيث يعبر شهرياً عشرات آلاف المهاجرين غير المسجّلين، وبينهم عائلات بأكملها تسعى لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

