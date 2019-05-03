نهار الكنانة

بيروت- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، أن مصر تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا للقضاء على البطالة، وأكد أنه سيتم القضاء على ظاهرة «العشش» والعشوائيات بنهاية العام الحالي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في منتدى الاقتصاد العربي الذي انعقد أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، أننا حققنا خلال العام المالي السابق أعلى معدل نمو في الاقتصاد المصري، موضحا أننا نعمل على تعزيز الابتكار وتطوير بيئة الأعمال أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي.

وأضاف مدبولي فى كلمته أن 60% من السكان بالدول العربية من الشباب، مستعرضا جهود مصر فى تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومنها تثبيت أركان الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح، إنه تم إطلاق 20 مجتمع جديد بمصر، بجانب إطلاق مصر لرؤية مصر 2030، موضحا أن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات والإصلاحات، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل نمو سنوى ونمت الصادرات غير البترولية بنسب تجاوزت الـ 13%.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه بنهاية هذا العام سنكون قد قضينا على ظاهرة «العشش» والعشوائيات، موضحا أن هناك جهودا كبيرة فى تطوير البنية المعلوماتية.

وأكد مدبولي، في ختام كلمته أن مصر وإدارتها مهتمة بقضايا المنطقة العربية، وخاصة الاقتصادية، وترحب دائما بنقل خبراتها وتجاربها الناجحة في جميع المجالات إلى أشقائها العرب، اقتناعاً منا بأن قوتنا الكاملة هي في تقاربنا ووحدتنا.

من جهته، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الرئيس السيسي قرر أن يغير وجهة مصر نحو التنمية والتقدم والإزدهار وهذا ما فعله، وعلينا الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية.

وقال الحريري خلال كلمته في المنتدى «لبنان إما أن تستمر في أزماتها أو عليها النظر للتجربة المصرية والاستفادة منه»، مضيفا أنه علينا الاطلاع علي جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجربته وكيف وصل بمصر لبر الأمان.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وصل إلى سُدة الحكم، وكانت مصر واقعة في تأخر شديد، على نحو ما يمر به لبنان في الوقت الراهن، غير أنه وبفريق عمل متميز، وإصلاح تشريعي واسع وثابت يتسم بالعصرية والحداثة، استطاع التغلب على كافة الصعاب الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد. وشدد على أن لبنان يجب أن يستلهم التجربة المصرية في تحديث وتطوير التشريعات وثيقة الصلة بالاستثمار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، في السنوات الأربع الماضية.

وأثنى الحريري على التجربة المصرية الناجحة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات، مشيرا إلى أنه تمثل نموذجا ناجحا يجب الاقتداء به والسير على خطاه.

وكان الحريري بحث أمس مع نظيره المصري د. مصطفى مدبولي المستجدات في لبنان والمنطقة. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري إن المحادثات «تناولت آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة العربية وتركزت على سبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات».

وأقيم في السراي الحكومي في بيروت استقبال رسمي لرئيس الوزراء المصري الذي وصل إلى لبنان الاربعاء لرئاسة وفد بلاده المشارك في «منتدى الاقتصاد العربي».

