نهار الكنانة

كشفت مصادر صحافية بريطانية أن شحنة من الفصول الذكية الشبيهة بالحاويات، طورتها شركة صينية، ستصل مصر قريبا لتقديم التعليم الذكي للأطفال المصريين.

وأوضحت صحيفة «ديلي تليغراف»، بحسب موقعها الإلكتروني، أمس، أن ما يسمى بفصول Pop-up تم اختراعها من قبل شركة «نت دراجون ويبسوفت»، ووفقا للمدير التنفيذى للشركة، شيونغ لغ، فإن الفصول الدراسية الذكية تشبه المباني العادية ولا يستغرق الأمر سوى بضع ساعات لإنشاء الوحدة.

وبحسب التقرير المنقول عن صحيفة الشعب الصينية فإن الحكومة المصرية تخطط لبناء 265 ألف فصل دراسي ذكي في جميع أنحاء البلاد في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال شيونغ إن البلدان النامية في أفريقيا تعمل باستمرار على تحسين بنيتها التحتية، لكن في الوقت نفسه تفتقر إلى الموارد التعليمية الجيدة، وأضاف أن هذا الموقف أدى إلى فرص تعاون تشمل صناعة التعليم الرقمي الصينية الصاعدة.

وأوضح أن كلفة الفصل الدراسي تبلغ نحو 200 ألف يوان، ما يعادل نحو 22 ألف إسترليني، فى حين أن إنشاء فصل دراسي ذكي تقليدي في مجتمع محلي سيستغرق ملايين اليوانات، وأشار «هذه فرصة أتاحتها مبادرة الحزام والطريق، وستعيد هذه الفصول الدراسية الفعالة إعادة تخصيص الموارد غير المتوازنة».

إلى ذلك، فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امس باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي 2019/2020، وأعلنت دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك في إطار سعي الوزارة لاستكمال خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقًا للخطة الموضوعة.

وبالنسبة للمناهج، التى تدرس فى هذه المدارس، بجانب أنشطة التوكاتسو، شددت الوزارة على أنه تم اعتماد تدريس منهج المستوى المتقدم في اللغة الإنكليزية كونكت بلس بداية من الفصل الدراسي الثاني هذا العام واعتمد أيضاً تدريس المناهج المصرية الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وأعلنت الوزارة أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ شامل ثمانية آلاف وثمانمائة جنيه (8800) بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة بإجمالى مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة جنيه (10,800) مصرى للطالب بالإضافة لتكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط، وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والأحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.

