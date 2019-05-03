نهار الكنانة

القاهرة- د. ب. أ: أفادت وزارة الخارجية المصرية أمس بأن الحكومة الكندية قامت بتحديث إرشادات السفر الكندية الخاصة بمصر الى الفئة الثانية بدلا من الثالثة ضمن أربع فئات بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة في فئة «تجنب السفر غير الضروري إلى مصر».

وقال سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد، في بيان صحافي أمس، إن هذا التحديث، الذي جرى أول من أمس الاربعاء، شمل أيضاً حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التي كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من جميع أنواع السفر إليها، لتقتصر حاليا على بعض المناطق من سيناء والصحراء الغربية والمناطق الحدودية مع ليبيا. وأوضح أبو زيد أن الفئة التي تم إدراج مصر بها تشمل دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وتونس والمغرب، مشيراً الى أن تحديث إرشادات السفر يمثل انعكاساً لنجاعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسهم في انتعاش حركة السياحة الكندية إلى مصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية.

