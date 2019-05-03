نهار الكنانة

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019، وتم نفى هذه الشائعات، والتي جاءت كالتالي:

• تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.

• خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

• حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.

• تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

• تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها.

• انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.

• إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب.

• تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019.

• إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

• تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي.

• توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.

• طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.

• تحويل حديقة الإسعاف في الإسكندرية إلى جراج للسيارات.

