رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019، وتم نفى هذه الشائعات، والتي جاءت كالتالي:
• تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.
• خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.
• حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.
• تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.
• تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها.
• انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.
• إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب.
• تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019.
• إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.
• تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي.
• توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.
• طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.
• تحويل حديقة الإسعاف في الإسكندرية إلى جراج للسيارات.