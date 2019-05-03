مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين أنها رفعت أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 15% لتصل الى نحو 47 مليون دينار (155 مليون دولار)، مقارنة مع 41 مليون دينار (137 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وبلغت ربحية السهم 11 فلساً.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أنها رفعت ايراداتها المجمعة عن فترة الثلاثة أشهر الأولى بنسبة 56% لتسجل 404 ملايين دينار (1.33 مليار دولار)، مقارنة مع اجمالي ايرادات بلغت 259 مليون دينار (864 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018.

وبينت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بلغ 178 مليون دينار (586 مليون دولار)، مقارنة مع 84 ملايين دينار (281 مليون دولار) عن الفترة المشابهة من العام 2018.

وأفادت المجموعة أن هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة بلغ نحو 44%، مقارنة مع 32.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 6% لتصل الى نحو 50 مليون عميل كما في 31 مارس من العام 2019.

وكشفت زين انّ اعتماد معيار المحاسبة الجديد المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم 16 الايجار من بداية عام 2019 ساهم فى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بمبلغ 19 مليون دينار (61 مليون دولار أميركي)، كما ساهم أيضا في صافي الربح بقيمة 1.75 مليون دينار (5.8 ملايين دولار)

وأوضحت زين أن خدمات البيانات حققت مستويات جديدة من النمو على شبكاتها، حيث سجلت ايراداتها (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) ارتفاعا بنسبة 118%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وهو ما مثل 37% من اجمالي الايرادات المجمعة.

تم تجميع البيانات المالية لشركة زين السعودية ضمن نتائج مجموعة زين بداية من الربع الثالث من العام 2018، ممّا أدّى الى ايرادات اضافية بلغت 559 مليون دولار و 255 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات خلال الربع الأول من العام 2019.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة زين أحمد الطاحوس لقد تحققّت النتائج المذهلة للربع الأول من عام 2019 من خلال تركيز مجلس الادارة والادارة التنفيذية على تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي التي شهدت استثمارات كبيرة في تحسينات الشبكة والألياف البصرية واستعداد شبكة الجيل الخامس. تهدف هذه المبادرات الى تنويع مصادر الدخل في المقام الأول من المجالات الرقمية وفي الوقت نفسه تحسين تجربة العملاء.

كما سوف نستمرّ في تطوير مبادرات تحسين الكلفة في سبيل تحسين كفاءة العمليات والبحث عن فرص مربحة جديدة في دفع الأعمال الى الأمام وزيادة قيمة المساهمين.

وأوضح الطاحوس قائلا: ان مجلس الادارة يعمل بشكل وثيق مع الادارة التنفيذية لدفع عجلة نمو الأعمال، والتركيز على برامج تحسين كفاءة العمليات وتنويع مصادر الدخل، وفق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة.

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي سجلت المؤشرات المالية الرئيسة للمجموعة نسب نمو ايجابية عن هذه الفترة، وذلك بالرغم من استمرار معاناة عملياتها من تأثيرات التحديات التشغيلية في أسواقها الرئيسية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتقلبات الحادة في أسعار تحويل العملات.

وأضاف الخرافي نظرا للتطورات التكنولوجية الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التنظيمية الصعبة، أصبحت فرق الادارة في جميع العمليات ديناميكية في جهودها التحويلية والرقمنة، وذلك بدعم من المجموعة، وقد أدّى ذلك الى نمو فى العمليات التشغيلية ونتائج متميزة في الأسواق الرئيسية، والتي أبرزها التحسن الكبير في الربحية في سوقنا المحلية في الكويت ولاسيّما في كلّ من عملياتنا في العراق والمملكة العربية السعودية.

وذكر الخرافي أن التقلبات الحادة في أسعار العملات (خصوصا في السودان، حيث تراجعت قيمة العملة بشكل حاد، وانخفضت بنسبة 48% مقارنة مع متوسط 24.9% في الربع الأول من العام 2018) كلفت عمليات المجموعة 59 مليون دولار على مستوى الايرادات، 27 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA، بينما كلفت الأرباح الصافية 10 ملايين دولار.

وأفاد الخرافي بقوله ان المبادرات والجهود التي قامت بها المجموعة في توجهاتها الاستراتيجية مؤخرا بنشر الخدمات الرقمية، أسفرت عن تقدم قوي في العديد من أسواقها، وهو ما تترجمه نسب النمو الايجابية على مستوى حجم الايرادات المحققة والأرباح.

وأضاف الخرافي أنّ النمو الشامل لمجموعة زين في العديد من المؤشرات الرئيسة كان أساسا من خلال التجميع الاستراتيجي لشركة زين السعودية، بالاضافة الى جانب التنفيذ الناجح لاستراتيجيّة التحوّل والتغيّرات التنظيمية المفيدة في المملكة العربية السعودية، والتي دفعت العملية الى الربحية، من المؤسف أنّ انخفاض قيمة العملة الذي لا يمكن تجنبه في السودان لا يزال يؤثر على نتائجنا، ومع ذلك فنحن نثق في هذه المسألة بالذات كما شهدنا في الآونة الأخيرة لدى ارتفاع قيمة العملة.

وأشار الخرافي الى أن زين تلعب الآن دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي اقليمي وسط هذه المتغيرات والتحولات التكنولوجية، ولذلك هي تبدي التزاما قويا ازاء قاعدة عملائها المنتشرة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتواصل مساعيها في عقد المزيد من الاتفاقيات والتحالفات مع شركائها الاستراتيجيين، لاثراء منصة خدماتها.

