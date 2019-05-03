مال وأعمال

تواصل شركة زين الكويت ريادتها للسوق الكويتية التي تشهد منافسة شديدة على نحو مثير، حيث بلغت قاعدة العملاء 2.6 مليون عميل كما في نهاية 31 مارس 2019. وبلغت الايرادات الفصلية 82 مليون دينار (271 مليون دولار).

وسجلت غالبية المؤشرات المالية الرئيسة للشركة نسب نمو خلال هذه الفترة، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 11% عن هذه الفترة لتصل الى نحو 21 مليون دينار (70 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما حققت أرباحا قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بقيمة 32 مليون دينار (105 ملايين دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 21% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وتقدم زين الكويت نفسها بأنها المزود الرائد لخدمات البيانات في السوق الكويتية، وذلك بفضل التحسينات التي تجريها باستمرار على شبكتها، حيث رفعت الشركة ايراداتها من البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنسبة 9%، وهي تمثل 38% من الايرادات الكلية للشركة عن فترة الربع الأول.

