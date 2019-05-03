مال وأعمال

على الرغم من المنافسة الشديدة في سوق الاتصالات السعودي، فقد أدى التحوّل المستمر في العمليات التشغيلية الى تحقيق زين السعودية أرباحا صافية للربع الثالث على التوالي مع نمو الايرادات على أساس فصلي. وبالنسبة الى الربع الأول من عام 2019، سجّلت زين السعودية ايرادات بلغت 2.1 مليار ريال سعودي (559 مليون دولار)، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام 2018. ارتفعت الأرباح ما قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 67% لتصل الى نحو 955 مليون ريال سعودي (255 مليون دولار) مقارنة مع 571 ريال سعودي مليون (152 مليون دولار في الربع الأول من العام 2018. كما أن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات عن الربع الأول للعام 2019 بلغ نحو 46% فيما وصل صافي الربح للربع الأول من عام 2019 الى 129 مليون ريال سعودي (34 مليون دولار)؛ وهو ما يمثّل تحسّنا ملحوظا مقارنة بالخسارة التي بلغت 77 مليون ريال سعودي (21 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2018، حيث تمثّل ايرادات البيانات 44% من اجمالي الايرادات.

