مال وأعمال

سجلت المؤشرات المالية الفصلية لشركة زين العراق نسب نمو قوية بفضل النمو المتزايد في قاعدة العملاء، وعائدات البيانات، واكتساب قاعدة واسعة في قطاع الشركات، ومع تحسن بيئة الأعمال في السوق العراقية رفعت الشركة قاعدة عملائها بنسبة 10% لتصل الى نحو 16 مليون عميل (أكبر حصة عملاء في المجموعة) كما في 31 مارس من العام 2019.

وبلغت ايراداتها الفصلية نحو 262 مليون دولار، كما رفعت زين العراق أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 13% لتصل الى نحو 109 ملايين دولار، مقارنة مع 96 مليون دولار، ورفعت الشركة من أرباحها الصافية عن هذه الفترة لتصل الى نحو 14.2 مليون دولار، مقارنة مع 8 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام 2018.

