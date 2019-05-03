مال وأعمال

سجلت المؤشرات المالية الفصلية لشركة زين السودان نسب نمو قياسية (بالعملة المحلية)، حيث تواصل عمليات الشركة اكتساب المزيد من العملاء، وتنويع محفظة خدماتها.

ورفعت الشركة ايراداتها عن الربع الأول بنسبة 50% لتصل الى نحو 3.1 مليارات جنية سوداني (66 مليون دولار)، مقارنة مع 2.1 مليار جنية سوداني عن نفس الفترة من العام 2018، فيما ارتفعت أرباحها الصافية بنسب نمو قوية بلغت 67% لتصل الى نحو 509 ملايين جنية سوداني (11 مليون دولار)، مقارنة مع 305 ملايين جنية سوداني عن الفترة المشابهة من العام الماضي، ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 54% لتصل الى نحو 1.2 مليار جنية سوداني (26 مليون دولار)، مقارنة مع 802 مليون جنية سوداني عن نفس الفترة من العام 2018.

