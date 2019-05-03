مال وأعمال

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التقرير الائتماني للسعودية عند «إيه 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت موديز بحسب ما نقلته «واس» أن المخاطر على التصنيف الائتماني للملكة متوازنة بشكل عام بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي أن تعكس التطورات الايجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع التوجه الحكومي لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023. وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020 ليصبح 2?5 في المئة و2?5 في المئة على التوالي مضيفة أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل.

