مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان هناك جدية من الدولة في نفض الغبار ما أسهم في حلحلة الوضع الاقتصادي بالبلاد خلال العام الحالي، مبينا ان الإصلاحات الاقتصادية في الكويت حاليا تدعو إلى التفاؤل خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط وتدشين العديد من المشاريع الضخمة مثل جسر الشيخ جابر، مشيدا بالتطورات الجارية في البورصة خلال الفترة الاخيرة.

وقال السعد خلال الجمعية العمومية للمجموعة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 81 في المئة انه على المستوى المحلي انه رغم انخفاض اسعار النفط والاضطرابات العالمية التي شهدتها الاسواق المالية على مدار العام الا ان البورصة الكويتية أغلقت على ارتفاع بنسبة 1.59في المئة أما الاسواق العالمية فقد شهدت تقلبات حادة في الربع الاخير من العام المنصرف ويعود ذلك لاستمرار عمليات البيع الواسعة النطاق والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية وتزايد القلق من تباطؤ النمو الاميركي الناتج من تشدد الاحتياطي الفيدرالي فان استراتيجية المجموعة البعيدة المدي هيأت لها القدرة على تطوير واغتنام الفرص الواعدة بالرغم من التحديات التي واجهتها والهدف منها تعزيز النمو المستقبلي للمجموعة.

وأشار السعد إلى ان المجموعة ارباح تقدر بحوالي 20 مليون دينار مقارنة مع ارباح تقدر بحوالي 24 مليون دينار لعام 2017 ويعود السبب إلى انخفاض حصة في نتائج شركات زميلة من الاستثمارات وكذلك انخفاض الربح في بيع الشركات الزميلة املا ان يكون العام المقبل افضل على مستوى تحقيق الايرادات والارباح التشغيلية للمجموعة.

وقد صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الصناعات الوطنية على جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها توزيع أرباحا نقدية بنسبة 12 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 12 فلسا لكل سهم بالاضافة الى اسهم منحة مجانية بنحو 5 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة. وقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديد مكون من سعد السعد وسليمان الدلالي وعبد العزيز الربيعة وعلي مراد بهبهاني وحسام الخرافي وعبد العزيز الراشد ومحمد العصفور ومها الغنيم وشركة اي ام فويتشر التجارية.

