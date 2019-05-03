مال وأعمال

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الخصوصية القابضة ممدوح الشربيني بأن الشركة استطاعت تجاوز مرحلة الخسائر المتراكمة التي سجلتها خلال أعوام 2015 و2016 و 2017 لتتحول الى الأرباح بنهاية العام الماضي.

وأشار الشربيني في تصريح صحافي إلى أن إجمالي الخسائر التي تراكمت خلال السنوات الثلاث آنفة الذكر بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، لافتا الى ان الشركة حققت أرباحاً سنوية للعام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار؛ مقابل خسائر عام 2017 البالغة آنذاك 3 ملايين دينار.

وأوضح الشربيني أنه على الرغم من استمرار ندرة المشاريع إضافة الى الإجراءات المطولة في التعاقد وكذلك التنافس الشديد إلا أن المجموعة وشركاتها التابعة وبجهود فريق العمل و مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قامت بوضع معايير وتحديد السبل التي من شأنها الثبات في مواجهة هذه الظروف غير المناسبة.

ونوه إلى أن تلك الإجراءات جاءت بغية تحقيق القدر الأكبر من الاستقرار والمردود الربحي المرضي والمقبول وذلك بالتركيز على الحصول على مناقصات ذات ربحية مدروسة وقابلة للتحقيق وآمنة تنفيذياً، إضافة الى تقليص الأنشطة والقطاعات غير المربحة أو محدودة الربح وتقليص الانفاق.

وفي سياق متصل استعرض الرئيس التنفيذي في الشركة مبارك الوقيان التطورات التي شهدتها قطاعات المجموعة، إذ أوضح أن القطاع الإنشائي مثلاً قد حقق نمواً بنسبة 57 في المئة مقارنة بالعام 2017.

وأشار إلى توقيع المجموعة لعدد من العقود مع الدولة منوهاً إلى انه جار تنفيذ عقود اخرى في الوقت الذي نجحت فيه (الخصوصية) تسليم بعض العقود المطلوبة في الوقت المحدد دون تأخير .

