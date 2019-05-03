وطن النهار

زار رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناكيون مدينة الجهراء الطبية مساء أول من أمس بحضور وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا.

وقال مسؤول صحي كوري جنوبي أمس الخميس ان الكويت يمكنها الاستفادة من تجربة بلاده الصحية وممارساتها في مجال تكنولوجيا المعلومات الطبية وإدارة الأمراض المزمنة غير السارية ونظام معلومات التأمين (HIS) المعترف به عالميا بما يدعم رؤيتها التنموية 2035.

واضاف مساعد وزير الصحة الكوري كون ديوك تشول لـ (كونا) أنه تم إنشاء نظام معلومات المستشفيات لمستشفى بوندانج التابع لجامعة سيول الوطنية في 6 مستشفيات عامة سعودية و70 مؤسسة رعاية صحية أولية (عام 2016) ومستشفى الجبيل (عام 2017) وقامت مؤسسة مراجعة وتقييم خدمة التأمين الصحي - القمة العليا لصحة البحرين بعقد تأسيس نظام تقييم فحص التأمين الصحي (عام 2017)، لافتاً إلى أن بلاده تنفذ نظام التأمين الصحي لجميع المواطنين وتحقيقا لهذه الغاية تم انشاء نظام معلومات التأمين الصحي ونظام إدارة الأدوية الذي يربط معلومات جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات بمعلومات التأمين الصحي لجميع المواطنين.

وعما إذا كانت زيارته الحالية للكويت سوف تشهد توقيع أي اتفاقيات تعاون أو تفاهم في مجال الرعاية الصحية قال تشول انه تم عقد محادثات مع وزارة الصحة الكويتية اليوم «أمس» كما تم توقيع خطاب نوايا للتعاون بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق في الخطاب على الوعي بأهمية التعاون الطبي والصحي بين البلدين لتحسين صحة ونوعية حياة المواطنين.

وقال: «لقد عبرنا عن التزامنا بتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل إرسال المرضى وتبادل الموظفين الطبيين وإدارة المستشفيات وغيرها».

وذكر تشول أن كوريا الجنوبية وقعت مع الكويت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الطبي والصحي عام 2015 وبناء عليها «بدأنا تعاونا واسع النطاق».

واوضح انه في عام 2016 وقعت وزارة الصحة الكويتية مع معهد كوريا لتنمية الصناعة الصحة الذي يعد المؤسسة الرسمية في قطاع الرعاية الطبية والصحية في كوريا اتفاقية لتدريب الأطباء ومذكرة التفاهم بخصوص إرسال المرضى، معرباً عن الاسف لانه «لم يتم إبرام اتفاق إضافي خلال هذه الزيارة لكننا نتطلع أن يتسع التعاون في الرعاية الصحية في مجالات مختلفة مثل نظام المعلومات والأجهزة (HIS) الطبية والأدوية والمستشفيات وغيرها».

وذكر أن عدد المرضى الكويتيين الذين يقصدون بلاده للعلاج ليس كبيرا لكن زاد مجموعهم بمتوسط سنوي يبلغ 24 في المئة منذ بداية عام 2011، مشيراً الى تنوع التخصصات الطبية التي يقصدونها مبينا ان القسم الطبي الأكثر زيارة منهم العام الماضي هو قسم الطب الكوري التقليدي المتكامل وهو أحد الأقسام الطبية المتخصصة في كوريا إضافة إلى العقم والفحوصات الطبية.

وقال تشول ان 12 مريضا كويتيا تلقوا العلاج على نفقة الحكومة الكويتية العام الماضي واستعاد 32 مريضا صحتهم من بين المرضى الذين تم علاجهم منذ توقيع مذكرة التفاهم بخصوص إرسال المرضى الكويتيين عام 2016 معتبرا أن هذا التعاون يعزز الثقة بين البلدين.

