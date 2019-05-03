وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أول من أمس الاربعاء مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وذكرت شبكة (الدستور) في بيان صحافي انه جرى خلال المباحثات التأكيد على «عمق ومتانة» العلاقات بين البلدين الصديقين والسبل التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت وفرنسا في مختلف المجالات والصعد، خاصة في المجال البرلماني.

كما تطرق الجانبان الى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك اضافة الى ماتشهده الساحتان الاقليمية والدولية من تطورات متسارعة.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في قاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى المجلس حضرها عدد من النواب. واستقبل الغانم في مكتبه أمس الخميس رئيس الوزراء في جمهورية كوريا الجنوبية لي ناكيون والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الكويت وكوريا الجنوبية وسبل تعزيز آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة بشكل يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما تطرق اللقاء إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والمشاريع التي يقوم الجانب الكوري بتنفيذها في البلاد اضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية - الكورية النائب د. عادل الدمخي والنائبة صفاء الهاشم ومحافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وسفير الكويت لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي وسفير كوريا الجنوبية لدى الكويت هونغ يونغ جي.

واستقبل الغانم الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة.

كما استقبل الغانم في مكتبه أول من أمس الاربعاء وفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد امعيتيق.

وحضر اللقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة والنائبان عبدالله العنزي والحميدي السبيعي والمستشار في الديوان الأميري محمد شرار وسفير الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني.

