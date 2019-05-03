وطن النهار

أصدر وزير الصحة، الشيخ د ..باسل الصباح، قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية الذي تم إقراره أخيراً من مجلس الأمة.

وتختص اللجنة باقتراح اللائحة التنفيذية للقانون ووضعها في صيغتها القانونية، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه من المختصين الاستئناس برأيه.

على صعيد مختلف اعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن أن برنامج استقدام الأطباء الاستشاريين من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية الذي يتضمن إستضافة 5 أطباء استشاريين خلال مايو الحالي بمستشفيات ابن سينا للجراحات التخصصية ومركز الكويت لمكافحة السرطان والمستشفى الصدري ومستشفى الفروانية ومستشفى الجهراء.

وقال ان الأطباء الزوار العالميين سيقدمون الاستشارات الطبية وسيشاركون بالتعليم الطبي بالإضافة إلى المشاركة في مناظرة الحالات الدقيقة والعمليات الجراحية في تخصصات جراحة قلب الأطفال وجراحة العظام والجهاز الهضمي وامراض سرطان الدم وطب الأطفال حسب البرامج الموضوعة من قبل لذلك من جانب مجالس الأقسام الطبية التخصصية بهدف التطوير المستمر لجودة الأداء الطبي والفني وتبادل البروتوكولات وسياسات الرعاية الصحية مع المراكز والمستشفيات الطبية العالمية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية بالتخصصات الطبية

المختلفة.

