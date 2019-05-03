وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن اطلاق قاموس «اللغة وعاء للدمج» ضمن اطار مشروع تنفيذ رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الاعاقة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مقر بيت الأمم المتحدة وسط حضور عدد من ذوي الاعاقة والمهتمين بهذا الشأن.

وبهذه المناسبة ، قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، أن قاموس اللغة يضع الاطار والوصف المحدد السليم والمناسب للأشخاص من ذوو الاعاقة كما يضع بعض القواعد العامة التي يود الأشخاص ذوو الاعاقة من الاعلام ايصالها الى الرأي العام عبر القنوات المختلفة، وذلك انطلاقا من دور الاعلام في توعية المجتمع بقضية الاعاقة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت أن هذا المؤتمر يهدف الى التعريف بهذا القاموس الذي نطمح أن يوحد المفاهيم والأطر في الاعلام الكويتي والبدء في وضع صورة مناسبة وعادلة تليق بالأشخاص ذوي الاعاقة.

واضافت العوضي أن هذا المؤتمر جاء ادراكا من الهيئة باشراك الأشخاص ذوي الاعاقة في قضاياهم بشكل خاص وفي تنمية المجتمع بشكل عام، اضافة الى تعزيز العمل المشترك بين الهيئة والأشخاص ذوي الاعاقة وجمعيات النفع العام والذي يدعو وسائل الاعلام في الكويت الى تعديل صورة الأشخاص ذوي الاعاقة في الاعلام.

وبدوره، قال ممثل الجهات الأهلية وعضو مجلس المعاقين ابراهيم الكندري أن اللغة تعد وعاء الفكر، بها ومنها تتشكل أفكارنا ومعتقداتنا ومشاعرنا وانفعالاتنا وردود أفعالنا، لذا فان الأسلوب الذي تصف به الناس يؤثر في الغالب على نظرتهم لأنفسهم وللاخرين، وقد تصنفهم وتعرّفهم.

وبين أن اللغة كموصل للفكر لم تعد قاصرة فقط على الكلمات المكتوبة، أو حتى المنطوقة، فقد صارت الصورة والموسيقى التصويرية تؤثران في المعنى ايجابا أو سلبا، مشددا على أهمية الانتباه الى اللغة المستخدمة لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأضاف ان عدم اقتناع الأشخاص من ذوي الاعاقة بدورهم يؤدي حتما الى أن يصبحوا عالة على مجتمعاتهم، وربما تؤدي في كثير من الأحيان وخصوصا في المجتمعات الفقيرة الى اهمالهم، لافتا الى أن العديد من الدراسات تشير الى أنه في تلك المجتمعات، التي تنظر للأشخاص من ذوي الاعاقة بصورة سلبية، يعيش الكثير منهم تحت خط الفقر، وتزداد حالات الاعتداء عليهم واستغلالهم.

ولفت الى أنه من المهم الاعتراف بأنه وعلى الرغم من العدد المتزايد للأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، الا أنهم غير موجودين في وسائل الاعلام، ونادرا ما يتم عرض آرائهم في القضايا العامة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ما لم يكن محور الحديث هو الاعاقة.

