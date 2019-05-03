وطن النهار

اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان ان الاتحاد على أتم الاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال متابعة جميع المهرجانات التي تنظمها الجمعيات التعاونية.

وقال الهضيبان في تصريح صحافي بعد جولة على احدى الجمعيات التعاونية مع الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون انه تم مخالفة الجمعية من قبل مفتشي الشؤون والاتحاد لما وجدناه من مخالفات وعدم التزام الجمعيات بالقوانين وتعاميم الاتحاد مشيرا الى انه لا تهاون على حساب مصلحة المستهلكين. ولفت الى ان الجولات ستكون مستمرة حتى خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من عدم ارتفاع اسعار السلع مشيدا في الجمعيات الملتزمة بالقرارات الوزارية والتعاميم الخاصة.

وقال الهضيبان لا يفوتنا في هذه الفرصة ان نؤكد على التزام الجمعيات كعادتها السنوية في تنظيم المهرجانات الرمضانية التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المساهمين ، من خلال توفير السلع الاساسية في الشهر الفضيل.

واوضح ان دور الجمعيات التعاونية اجتماعي ولا نبحث عن الربح بشكل اساسي من خلال الخدمات التي تقدمها في العديد من المناسبات والاحداث.

واكد ان العديد من الجمعيات هذا العام حرصت على توفير السلة الرمضانية في لفتة جميلة وتأكيد حرصها على المساهمين والمستهلكين من خلال توفير السلع الاساسية في هذا الشهر الفضيل. ولفت الى ان مايميز شهر رمضان هذا العام في الجمعيات هو تخصيص اماكن للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة في الجمعيات مشيرا الى ان ذلك يأتي كنوع من الدعم لهم.

