وطن النهار

ضمن خطة التطوير الخاصة بالآليات والمعدات وبحضور مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، قامت الادارة العامة للاطفاء بتدشين دفعة جديدة من الآليات المساندة لتنضم الى الأسطول السابق الموجود في مراكز الاطفاء ومركز الاسناد، حيث بلغ عدد هذه الآليات 26 آلية حديثة بقيمة تقريبية مليون ونصف مليون دينار.

من جانبة اكد مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ان الادارة حرصت على دخول تلك الآليات للخدمة قبل موسم الصيف وموسم الأمطار القادم، موضحا انها تحرص على تحديث آلياتها ومعداتها بشكل دوري ضمن الخطط القصيرة وطويلة الأمد.

وبين أن جميع تلك الآليات يتم طلبها بناء على دراسات فنية مستفيضة لضمان الوصول الى أهداف الادارة العامة للاطفاء في انقاذ الأرواح والممتلكات.

من ناحيته أكد المقدم حمد الراشد رئيس مركز الاسناد أن تلك الآليات تعتبر آليات تجارية وصناعية وانشائية، يتم تطويعها لخدمة رجال الاطفاء في التعامل مع الحوادث بسهولة ويسر، وأوضح ان تلك الآليات عبارة عن رافعات شوكية وآليات نقل بالاضافة الى الحفارات والجرافات متعددة الاستخدامات وآليات لنقل الوقود ورافعات بحمولة 35 طناً وآليات اخرى لسحب المركبات.

يذكر ان الادارة العامة للاطفاء تمتلك أحدث اسطول من آليات المكافحة والانقاذ والاليات المساندة على مستوى المنطقة موزعة على مراكز الاطفاء المنتشرة بجميع المحافظات.

حضر حفل التدشين نائب المدير العام لقطاع الشؤون الهندسية ونظم المعلومات اللواء مهندس موسى أكبر ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العميد خليل الأمير ومدير ادارة الانشاءات والصيانة العميد مهندس عبدالمحسن العنزي.

