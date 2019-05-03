وطن النهار

اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان (أخلاقيات ومهارات الباحث العلمي) والثاني بعنوان (صناعة التأثير) في اطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 2019/2020.

استهدف البرنامج الأول (أخلاقيات ومهارات الباحث العلمي) تعريف المشاركين بصفات الباحث العلمي، واكسابهم مهارات وأخلاقيات الباحث العلمي المتميز لمساعدتهم على انجاز أبحاثهم على نحو أفضل. وتناول البرنامج الموجه الى جميع العاملين في قطاعات الديوان التعريف بالصفات العامة والخاصة للباحث العلمي، وأخلاقيات وقيم الباحث العلمي وسمات وخصائص ومميزات الباحث العلمي، بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها في الباحث العلمي والخطوات التي يتبعها الباحث عند الاستخدام الوصفي، والأخطاء التي يقع فيها الباحث خلال المراحل المختلفة لاجراءات البحث العلمي.

أما البرنامج الثاني الذي جاء بعنوان (صناعة التأثير) فاستهدف تنمية المشاركين في التأثير بالآخرين بما يخدم أهداف كل من الفرد والعمل، وتمكينهم من استخدام الأساليب الفعالة في التأثير بالآخرين.

