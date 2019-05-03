وطن النهار

ثمَّن ر ئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب به والوفد المرافق في الكويت، لافتا الى ان هذه الزيارة هي الاولى من نوعها لرئيس مجلس شيوخ فرنسي الى الكويت.

وقال لارشيه في تصريح للصحافيين على هامش لقائه مساء اول من امس بالجالية الفرنسية في الكويت بمقر السفيرة الفرنسية لدى البلاد ، ان زياتي الاولى الى الكويت كانت مثمرة وتضمنت لقائي بسمو الامير وبرئيس مجلس الامة وكذلك بجنودنا المتواجدين في عرفجان.

واضاف: لقائي مع سمو الامير كان رائعا واستمعت لسموه ولرؤيته الثاقبة في العديد من القضايا المهمة، حيث تبادلنا اطراف الحديث حول مواضيع تعيشها المنطقة كالازمة السورية والعراق وايران.

وقال ان التعاون بين الكويت وفرنسا استثنائي في المنطقة حيث نتقاسم الحيوية ونتقاسم القيم البرلمانية ولدينا القدرة على تفعيل هذا التعاون في المجال التشريعي وخصوصا في مجال الحرب على الارهاب كما نهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتشريعات الدفاعية ومحاربة الاخبار الكاذبة وامور كثيرة تخدم الجانبين خصوصا في المجال البرلماني.

واضاف: فرنسا حاضرة لاهتمامها بمنطقة الشرق الاوسط كما تتمتع بعلاقات استثنائية مع الكويت التي تتمتع بالديموقراطية في البرلمان وهي حالة استثنائية في المنطقة وبالتعاون فيما بيننا يمكننا تطوير علاقات الصداقة والعمل على وضع تشريعات للتعاون في مختلف المجالات فضلا عن تبادل الخبرات وتطوير بعض النصوص التشريعية خصوصا في قانون الاخبار الكاذبة ، ذلك القانون المعروض ايضا على البرلمان الاوروبي.

وتابع كلامه: كما نفكر في تطوير علاقتنا الاقتصادية ومشاركتنا في خطة التنمية الكويتية من خلال تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في الكويت.

وقال: التقيت الرئيس العراقي قبل شهرين ونائب رئيس الوزراء القطري منذ 3 اسابيع وناقشت معهما الوضع في المنطقة كما ناقشت هذه الاوضاع مع الاطراف الكويتية ووجدت ان الكويت لديها مواقف تتسق مع مواقفنا حيث انها تتمتع بسياسة متوازنة مع ايران كما ان فرنسا تحترم الاتفاق النووي مع ايران وهذا امر مهم وكذلك اهتمام الكويت باستقرار المنطقة واستقرار العراق اضافة الى ضرورة حل الازمة في سوريةووجدت ان هذه المواضيع كلها في قلب السياسة الكويتية وفيما بيننا سنعزز سبل الوصل الى حلول سياسية لجميع هذه القضايا في المنطقة مؤكدا وجود تنسيق بين فرنسا والكويت في هذه المواضيع.

واضاف: سالتقي برئيس الجمهورية الفرنسية الاسبوع المقبل لدواعٍ داخلية لكني سوف انقل له ما دار هنا بالكويت لان الرئيس ماكرون مهتم بايجاد حل لهذه الازمات ويحترم الموقف الكويتي منها وهذا امر مهم حيث سنعزز تعاوننا من خلال مجموعات الصداقة فيما بيننا، ولفت الى الزيارة التي قام بها إلى قوات بلاده في عرفجان ، وقال انهم يسهمون مع قوات التحالف في محاربة داعش لافتا الى مساهمة القوات الفرنسية في تحرير الكويت من الغزو العراقي حيث سقط جرحى وقتلى من هذه القوات في الكويت لافتا ايضا الى اجتماعه مع قائد القوات الأميركية والتباحث في امور هامة تخص الامن والمنطقة.

وقد شهد الحفل منح الدكتورة الفرنسية لبيبة تميم وساما من درجة فارس لما قدمته من خدمات جليلة لمرضى السرطان في الكويت على مدى ثلاثة عقود والتي تعتبر إحدى مؤسسي مركز مكي جمعة قبل 35 عاما.

