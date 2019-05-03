وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس رئيس وكالة الانباء السعودية (واس) عبدالله بن فهد الحسين حيث جرى بحث العديد من القضايا الإعلامية التي تهم الجانبين.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون القائم بين وكالتي الانباء الكويتية والسعودية ليشمل آفاقا جديدة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستوى الأداء.

كما تناول الحديث الجهود المبذولة لتطوير الاعلام العربي وتطوير مؤسساته وادواته وتجديد خطابه ليحقق طموحات الشعوب العربية ويتمكن من منافسة الاعلام العالمي. واتفق الجانبان على استمرار التواصل الاخوي بينهما لبحث كافة المستجدات العالمية والتشاور في كيفية التعامل الإعلامي الأمثل مع الاحداث وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. وأشاد الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به أخوه عبدالله بن فهد الحسين في دعم التعاون العربي ومساندة الجهود التي يقوم بها اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) لتطوير الاعلام العربي. وأوضح ان العلاقات بين وكالتي الانباء السعودية والكويتية تعتبر نموذجا مثاليا يجسد الروابط التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. من جهته اكد الحسين على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم متغيرات وتطورات متسارعة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة عدنان الراشد ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والاتصالات عبدالحميد ملك ونائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح ومدير مكتب المدير العام نايف عبدالله العتيبي.

