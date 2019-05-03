وطن النهار

نظم مكتب الشهيد حفل «القريش» لأسر الشهداء وذويهم بحضور عدد كبير منهم ، وتخلل الحفل عدد من الانشطة كإقامة المعارض لبعض المشغولات اليدوية لأبناء الشهداء والعديد من الفقرات الاجتماعية والثقافية والدينية.

وبهذه المناسبة قالت الوكيل بالديوان الاميري المدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الامير ان «القريش عادة سنوية لدى مكتب الشهيد ينظمها قبل قدوم شهر رمضان المبارك مع اسر الشهداء وذويهم، مؤكدة ان فعاليات يوم قريش يضم اسر وأبناء الشهداء تحت مظلة مكتب الشهيد كعادته سنويا ومثل هذه الانشطة نحرص على التواجد والالتقاء بهم ونشاركهم فرحتهم». وأكدت الامير انه من واجب مكتب الشهيد ان يقيم مثل هذه الأنشطة للاجتماع مع اسر الشهداء والاستماع لهم ولاحتياجاتهم ومطالبهم وايضا للتعارف فيما بينهم مؤكدة ان من الجميل ان نعيش تلك اللحظات معهم ومعايشتهم لانها تسعد الكبار والصغار والبعض ينتظرها بفارق الصبر، مشيرة الى ان الملتقى تخلله العديد من الانشطة والفقرات للكبار والصغار وتقديم بعض الهدايا والجوائز ولا ننسى دور ابناء الشهداء الدائم في تألق وكانت لهم بصمة بالمشاركة بالفعالية وهذا أسعدنا وأسعد الأسر.

بدوره لفت مراقب العلاقات العامة والأنشطة في مكتب الشهيد جديع المطيري الى ان فعالية هذا العام مختلفة كليا عن الأعوام السابقة، لان هذا العام كانت هناك مشاركة من ابناء الشهداء وهم من قام بتنظيم بعض الفقرات التي أسعدت الحضور، مؤكدا ان الجديد في هذا العام هو تنظيم المعارض للكبار والصغار والقهوة الشعبية وبرامج مختلفة دينية وثقافية واجتماعية.

