أول النهار

استقبل ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز في قصر دامفريز باسكتلندا أول من أمس الاربعاء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح.

واعرب الامير تشارلز خلال اللقاء الودي عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة مشيدا بالدور الذي يلعبه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على الصعيد الدولي، خاصة في المجال الانساني.

وحمل الامير تشارلز الشيخ ناصر الصباح تحياته الصادقة الى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد متمنيا للشيخ ناصر والوفد المرافق له زيارة ناجحة وموفقة.

وحضر اللقاء حرم الشيخ ناصر رئيسة دار الآثار الاسلامية في الكويت الشيخة حصة صباح السالم الصباح والنقيب طيار فهد ناصر صباح الاحمد الصباح.

