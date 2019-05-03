أول النهار

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي وأعضاء الاتحاد وجميع العمال الكويتيين بصفة خاصة وعمال العالم بصفة عامة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي.

وقال الشيخ ناصر الصباح في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع الأربعاء الماضي «نقدر قيمة العمل في دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات ايمانا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتقدم الوطن وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المخلصين».

وتمنى للجميع التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

