أول النهار

أشاد رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح أول من أمس الأربعاء بانجاز المستشار في قسم الشرق الأوسط لدى كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) العقيد ركن بحري ناصر معرفي كأول معلم كويتي يتم تعيينه لدى الكلية من دول مبادرة اسطنبول للتعاون.

وقال الشيخ ثامر العلي في تصريح صحافي عقب استقباله العقيد معرفي ان ما حققه يعد انجازا يسهم في رفع راية الكويت دوليا لاسيما في ظل العلاقة الوطيدة والبناءة التي تجمعها والحلف في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وأكد أهمية ما يقوم به العقيد معرفي من ابراز لكفاءة العنصر البشري الكويتي الذي لطالما كان مفخرة لوطنه والمحرك الرئيس لنهضته وتنميته مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية توسعة المشاركة الكويتية في دفاع حلف شمال الاطلسي والاستفادة من الخبرة المتراكمة لديها.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

