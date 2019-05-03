أول النهار

تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح والوكلاء المساعدين والمديرين العامين وضباط الأكاديمية، احتفل أمس الخميس الموافق 2/5/2019 بميدان أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بتخريج الدفعة (23) من الرقباء الأوائل 2019 وعددهم (148).

وهنأ الفريق النهام الخريجين وأهاليهم، مؤكداً اعتزازه بأبنائه الذين سيكونون إضافة لمن سبقوهم من إخوانهم في سلك الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ونقل إليهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن. وأكد الفريق النهام على أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في رعاية أبنائها، إيماناً منها بأنه لا سبيل إلى تطوير الجهاز الأمني إلا بالإعداد وتنمية العنصر البشري وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر في المناهج الدراسية والتدريبات لمواكبة المتغيرات الميدانية ليكونوا عيوناً ساهرة وعقولاً واعية لتوقعات المستقبل وساعداً متأهباً للعمل مع الحاضر الأمني ومستجداته. وأشاد الفريق النهام بالقائمين على تأهيل ضباط الصف والأفراد والعروض العسكرية التي قدمها الخريجون وطلبة المعهد والتي تميزت بالدقة والاتقان. ودعا الفريق النهام الخريجين إلى وضع الوطن نصب أعينهم وأمن المواطن غايتهم ومحور عملهم، وان يكونوا قدوة للآخرين في الانضباط والالتزام، وأن يخدموا إخوانهم المواطنين والمقيمين بكل رحابة صدر وأن يبذلوا اقصى ما لديهم في خدمة الوطن والمحافظة عليه لأنه الركيزة الأساسية للتقدم والرقي.

