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علمت النهار أن لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة تداولت خلال اجتماعها امس افكارا بشأن اقرار كوادر مالية تجذب المواطنين الى وظائف حفاري القبور وسائقي الاسعاف وغيرها من الاعمال التي لا تجتذب الكويتيين.

من جانبه اكد عضو اللجنة النائب محمد الدلال مرور سنتين من دون ان تقدم الحكومة أي تصور او خطة استراتيجية متوسط او طويلة الأجل لتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، وقال: سنرفع تقريرا في هذا الصدد الى المجلس لاعلان غياب الخطة الحكومية في هذا الشأن وما سيترتب عليه من تفاقم لمشكلة البطالة.

ولفت الى ان الحكومة شكلت أخيراً لجنة تنسيقية بين جهاتها للتوظيف، لكننا لم نستلم منها حتى الان اي تصور لتبيان التنسيق حول مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل.

وافاد بان القطاع النفطي قدم خطة خمسية للتوظيف بشكل واضح، واللجنة ستدرس هذه الخطوة الايجابية. وزاد: ديوان الخدمة المدنية عرض على اللجنة تصورا للاحلال اكثر من مرة، وهي خطوة ايجابية، موضحا ان الاجتماع ناقش مشكلات البطالة والاحلال وقلة الوظائف المتاحة امام خريجي الهندسة بمختلف تخصصاتهم.