الأولى

أعرب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة ، مشيدا بالدور الذي يلعبه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الصعيد الدولي وخاصة في المجال الانساني. جاء ذلك خلال استقبال الامير تشارلز في قصر دامفريز باسكتلندا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. وحمَّل الامير تشارلز الشيخ ناصر تحياته الصادقة الى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد متمنيا للنائب الاول والوفد المرافق زيارة ناجحة وموفقة. حضر اللقاء حرم الشيخ ناصر رئيسة دار الآثار الاسلامية في الكويت الشيخة حصة صباح السالم، والنقيب طيار الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد.

