الأولى

أعلنت لجنة حقوق الانسان البرلمانية أن الحكومة ستكشف عن رأيها بشأن تشريع الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، في الجلسة البرلمانية المقبلة.

وكانت اللجنة اجتمعت امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لمناقشة موضوعات ذات صلة بالتقرير المدرج على جدول اعمال المجلس من دون ابداء رأي حكومي. وأوضح رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي استعراض اللجنة مع وزير الداخلية بعض الحالات الانسانية والشكاوى، فوعد بحلها. وقال إن الاجتماع ناقش ما ستتناوله الجلسة البرلمانية المقبلة، مؤكدا ان أي تعديل على الاقتراح بقانون في شأن البدون يجب أن يتم خلال الجلسة، مشيرا الى ان التقرير سلم للأمانة العامة وسيعرض في الجلسة المقبلة. وشدد الدمخي على أن أي خلاف حول الاقتراح يجب أن يحسم خلال الجلسة وليس عن طريق التشويه الاعلامي والارهاب الفكري واستغلال بعض الاقتراحات من اجل التشويه، وقال: نحن نتكلم عن الحد الأدنى للحقوق المدنية الانسانية في بلد الانسانية وعن فئة تعيش بيننا ويجب ان تتمتع بحقوقها بعيدا أي حديث عن قضية منح الجنسية.

وأضاف هذا القانون فيه انصاف و يرفع من سمعة الكويت ولا يسيئ لها، أما التشويه الذي يحدث من جهاز المقيمين بصورة غير قانونية ضد اللجنة والذهاب إلى الوزارات لتشويهنا والهجوم على المجلس واللجنة فمرفوض.

وأشار إلى أن الجهاز تدخل في كل وزارات الدولة وهذا سيحتم دعوة رئيس مجلس الوزراء لمناقشته حول هذا الموضوع حيث لا يمكن أن يحدث هذا التداخل والضغوط على وزارات الدولة بصورة غير انسانية.