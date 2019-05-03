الأولى

تصاعد عدد النواب الداعمين لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بإعلان تأييد كل من محمد الهدية ومبارك الحريص ومحمد هايف وسعد الخنفور ونايف المرداس.

من جهته اعلن النائب بدر الملا تنسيقه والنائب عبدالله الكندري بإجراء اتصالات مع الزملاء النواب لتقديم قانون جديد لتعارض المصالح في أقرب وقت، بعد صدور الحكم بعدم دستورية قانون تعارض المصالح.

من ناحيته، استغرب النائب عمر الطبطبائي الطريقة التي يدار بها مشروع محطة مؤسسة البترول لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكلفة 520 مليون دينار ومحاولة تمريره بـ الغوترة بلا دراسة علمية ولا إجراءات مشروعة وبقرارات متناقضة من سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للبترول، موضحا ان ما جرى ويجري حتى الان من مراوغات يعكس ان قيادات مؤسسة البترول ورئيسها التنفيذي السابق ماهم الا دولة فوق الدولة.

من جانبه، انتقد النائب محمد الهدية موقف وزارة الكهرباء محملا وزير الكهرباء والماء وزير النفط المسؤولية جراء الالية العقيمة التي يتم عبرها تغذية المسكن الخاص للمواطنين والتي تتسبب بمعاناتهم وتحميلهم اعباء مالية نظير شراء كيبل لتغذية مساكنهم بالكهرباء.

وقال الهدية في تصريح صحافي غير مقبول تعطيل ايصال التيار الكهربائي للسكن الخاص بحجة عدم توافر كيبل تغذية لدى الوزارة والطلب من المواطنين القيام بشرائه على نفقتهم بالاضافة الى تحصيل رسوم ايصال التيار مقدما دون ايصال خدمة الكهرباء للمسكن.

واضاف على وزير الكهرباء والماء وزير النفط التحرك الجاد لانصاف المواطنين دون مماطلة او تسويف والا سيكون عرضة للمساءلة السياسية جراء هذا التعطيل الذي يتضرر منه مئات المواطنين ويحملهم اعباء مالية والمفترض الوزارة هي من تتحملها.