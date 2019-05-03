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طهران- بروكسل- الوكالات: طالب القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي جميع قواته ووحداته بالاستعداد للحرب و«كأنها في ليلة الهجوم» في حين «نصح» قائد القوات البحرية الأميرال حسين خانزادي واشنطن بسحب قواتها من الخليج. ومع بدء سريان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الاعفاءات النفطية من العقوبات على ايران أكد الاتحاد الأوروبي أمس «بذل قصارى جهده» للحفاظ على الاتفاق النووي.

وفي حديث لقادة الوحدات الأساسية والمستقلة للقوة البرية في الجيش الإيراني قال موسوي إن «تهديدات الأعداء اليوم جادة»، وأردف «على جميع القوات البرية والبحرية والجوية أن ترفع جهوزية وحداتها وكأنها في ليلة الهجوم وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب».

وفي السياق ذاته، دعا قائد البحرية الإيرانية الولايات المتحدة الأميركية إلى سحب قواتها من الخليج العربي مجددا تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز. وقال الأميرال حسين خانزادي إن «الوجود الأميركي في مياه الخليج استعراضي بهدف الابتزاز» مضيفا «على الأميركيين التفكير جديا بترك مياه الخليج ونحن ننصح بذلك».

وجاءت هذه التصريحات فيما بدأ أمس سريان قرار الإدارة الأميركية إنهاء الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني في إطار تشديد العقوبات على طهران. وسيؤدي القرار إلى توقف ثماني دول مشمولة بالإعفاءات الأميركية وهي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان عن شراء النفط الإيراني.

الى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي امس «بذل قصارى جهده» للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 رغم وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ودعمه للاتفاق. وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية مايا كوسيغانسيك في مؤتمر صحافي «لقد أعلنا سلسلة من الإجراءات لدعم الاتفاق النووي الإيراني وهناك عمل جار لجعل هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ». وأشارت إلى «قانون الحجب الأوروبي» قائلة إنه قيد الاستخدام مشيرة الى انشاء ثلاث دول أوروبية نظاما خاصا لاستمرار الأعمال التجارية مع إيران وهو مفعل حاليا.

ودخل قانون الحجب الأوروبي حيز التنفيذ في أغسطس 2018 للتخفيف من تأثير العقوبات الأميركية على إيران ولدعم الشركات الأوروبية التي تمارس أعمالا تجارية مشروعة في إيران. وفي يناير الماضي أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية للسماح بإرسال الأموال إلى إيران لا تنتهك العقوبات الأميركية وتبقي على الاتفاق النووي الإيراني