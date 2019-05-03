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لندن- الوكالات: أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الوساطة الوحيدة في الأزمة الخليجية هي التي تقودها الكويت مشيرا الى انه لا وجود لما يمكن وصفه بـ«الحصار» على قطر والى أن أحدا لا يريد الحرب مع إيران.

وقال الوزير البحريني في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرها أيضا على صفحته بتويتر ردا على سؤال حول توقف الوساطات لحل الأزمة الخليجية «ليست هناك وساطة أميركية. هناك الوساطة الكويتية والمسألة يجب أن تُحل داخل مجلس التعاون، وإنْ أراد العالم أن تُحل فليتركها لدول المجلس وإن طال الوقت. أما إذا فتح الباب لحلفائنا وأصدقائنا في العالم فإن هذه المسألة ستتشعب وتتعقد». وحول التوتر مع إيران، قال الشيخ خالد بن أحمد «لا أحد يريد الحرب. لا أميركا ولا دول الخليج وأن دول المنطقة لا تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذاك الاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني وترك جانباً البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول وترك جانباً سياسة الهيمنة الإيرانية. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز. لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها».

وتابع قائلا «هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا. لذا على إيران اليوم مسؤولية كبيرة وعليها أن تراجع نفسها في هذا الظرف الدقيق بينها وبين أميركا. ونرى فرصة لطهران لتراجع سياستها لأن هذه السياسة أوصلتها إلى شفا الهاوية ويتعين عليها أن تتنبه لذلك».