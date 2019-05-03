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ثبتت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «إيه. إيه 2» لعام 2019 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت «موديز» في بيان نشرته «كونا» إن «نقاط القوة للتصنيف الائتماني للكويت تعكس أوضاعها المالية القوية بشكل استثنائي مدفوعة بالثروة الكبيرة بشكل استثنائي في صندوق الثروة السيادي واحتياطيات النفط». وأضافت ان الكويت لديها أصول في صناديق الثروة السيادية تقدر بنحو 370 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات ضخمة من النفط مؤكدة أن هذه النقاط ستستمر في دعم الجدارة الائتمانية والقوة المالية للدولة.

وأوضحت ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ الكويت على القوة المالية الكبيرة جدا في ظل تقلبات أسعار النفط والضغط الديموغرافي على المدى الطويل.

وأشارت الوكالة إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية للكويت تشكل نحو 27 ضعف الدين الحكومي، كما أن انخفاض الاحتياطي العام مع غياب قانون الدين العام إلى 26 % في 2020/2021 إجمالي حجم الأصول الصندوق السيادي يقدر بحوالي 442 مليار دولار. وتوقعت اقرار قانون الدين العام خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى ان الوضع المالي للكويت يعد من أقوى المراكز السيادية التي تصنفها مبينة أن أصول صناديق الثروة السيادية للكويت تشكل نحو 27 ضعف الدين الحكومي بنهاية السنة المالية (2018/2019).