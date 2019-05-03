الأولى

رفض ديوان الخدمة المدنية طلب الإدارة المركزية للإحصاء استثناءها من شرط الحصول على موافقة جهات عمل الموظفين المشاركين معها في عمليات المسوح الاحصائية التي تتم خارج أوقات الدوام الرسمي. واكد مصدر لـ«النهار» ان الإدارة المركزية للإحصاء خاطبت الديوان بعد تشكيلها فرق مسوح إحصائية للسنة المالية الحالية «2018/2019» من اجل السماح لموظفي الجهات الاخرى بالمشاركة، مشيرة الى أن طبيعة الاعمال التي يقومون بها ميدانية، والى ان اجورهم تتم بنظام المكافآت تبعا لنسبة الإنجاز، وليست في اوقات الدوام.

وأشار المصدر إلى انه تم التنبيه على جميع المشاركين بالمسوح الإحصائية من جهات اخرى بضرورة توفير ما يفيد موافقة جهات عملهم على العمل خارج اوقات الدوام، مؤكدا أن هذا الاجراء تسبب في عرقلة سير العمل، وادى إلى توقف اعداد كبيرة من الباحثين الميدانيين عن العمل، ما نتج عنه إيقاف العمل وعدم اكمال المسوح.

وأوضح ان الادارة المركزية مقبلة على إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت عام 2020، مؤكدا أن المسح الميداني يتطلب توفير مئات الباحثين لتنفيذ متطلباته.