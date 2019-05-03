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أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان ان الاتحاد يتابع جميع المهرجانات التي تنظمها الجمعيات التعاونية استعدادا لشهر رمضان.

وقال في تصريح صحافي بعد جولة على احدى الجمعيات مع الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب انه تمت مخالفة الجمعية نظرا لما وجدناه من مخالفات وعدم التزام بقوانين وتعاميم الاتحاد، مشيراً الى انه لا تهاون على حساب مصلحة المستهلكين.

ولفت الى ان الجولات ستكون مستمرة خلال رمضان للتأكد من عدم رفع اسعار السلع، مشيداً بالجمعيات الملتزمة بالقرارات والتعاميم.

ودعا الهضيبان جميع الجمعيات الى الالتزام بالاسعار وتوفير السلع والمهرجانات الخاصة للمستهلكين بشكل مستمر تأكيداً على الدور الاساسي الذي تقوم به الجمعيات.